В Херсоне председателя горсовета облили водой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23854 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45863 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120673 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123314 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124635 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122576 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154967 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141288 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Херсоне председателя горсовета облили водой

В Херсоне председателя горсовета облили водой

Киев  •  УНН

 • 8240 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Херсоне во время акции один из членов группы протестующих облил мэра водой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня в помещении Херсонского городского совета перед началом сессии состоялась акция протеста против переименования одной из улиц Херсона. Во время акции один из членов группы протестующих облил мэра водой. Полиция вывела правонарушителя из сессионного зала и доставила в Херсонский отдел полиции. В отношении 27-летнего херсонца был составлен административный протокол по ст.173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Полицией составлены административные материалы и в ближайшее время будут направлены в суд.

Правонарушителю может грозить наказание в виде штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, в Борисполе утром автоматические двери и крыльцо магазина Roshen облили красной краской.

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