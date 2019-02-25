У Херсоні голову міськради облили водою

"Сьогодні в приміщенні Херсонської міської ради перед початком сесії відбулася акція протесту проти перейменування однієї з вулиць Херсону. Під час акції один із членів групи протестувальників облив міського голову водою. Поліція вивела правопорушника із сесійної зали та доставила в Херсонський відділ поліції. У відношенні 27-річного херсонця був складений адміністративний протокол за ст.173 КУпАП “Дрібне хуліганство”, — йдеться у повідомленні.

Поліцією складені адміністративні матеріали і найближчим часом будуть скеровані до суду.

Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, у Борисполі ранком автоматичні двері і ганок магазину Roshen облили червоною фарбою.



