В Харькове остановлены две линии метро

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"Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по Холодногорско-заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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В Харькове 1 ноября в очередной раз полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.

Также из-за проблем с энергосетью в харьковском метрополитене увеличили интервалы движения поездов до 20 минут.