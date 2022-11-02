В Харькове остановлены две линии метро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове сегодня утром приостановили движение поездов на Холодногорско-заводской и Салтовской линиях метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Харьковский метрополитен», информирует УНН.
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"Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по Холодногорско-заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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В Харькове 1 ноября в очередной раз полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.
Также из-за проблем с энергосетью в харьковском метрополитене увеличили интервалы движения поездов до 20 минут.