У Харкові зупинено дві лінії метро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові сьогодні вранці призупинили рух поїздів на Холодногірсько-заводській та Салтівській лініях метрополітену. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Харківський метрополітен», інформує УНН.
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"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Харкові 1 листопада вкотре повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.
Також через проблеми з енергомережею в харківському метрополітені збільшили інтервали руху потягів до 20 хвилин.