У Харкові зупинено дві лінії метро

Цитата

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Харкові 1 листопада вкотре повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.

Також через проблеми з енергомережею в харківському метрополітені збільшили інтервали руху потягів до 20 хвилин.