В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал город - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал город. По предварительной информации главы Администрации Новобаварського района Татьяны Цибульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили, передает УНН со ссылкой на Суспильне Харьков.
Детали
По предварительной информации главы Администрации Новобаварського района Татьяны Цибульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.
Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
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Напомним
Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
В результате обстрела погибло не менее 10 человек, травмы получили более 20.