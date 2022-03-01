В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбардировал город - СМИ

Детали

По предварительной информации главы Администрации Новобаварського района Татьяны Цибульник, самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы.

Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две крылатые ракеты - в площадь Свободы: Зеленский в Европарламенте сообщил об обстреле Харькова

Напомним

Сегодня, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

В результате обстрела погибло не менее 10 человек, травмы получили более 20.