У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Харкові збили ворожий літак, який бомбардував місто. За попередньою інформацією глави Адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник, літак впав у районі ринку Лоск, його збили, передає УНН із посиланням на Суспільне Харків.
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За попередньою інформацією глави Адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник, літак впав у районі ринку Лоск, його збили. Це той літак, з якого прилетіла бомба на житловий будинок на проспекті Новобаварському, де продовжують розгрібати завали.
Попередньо: у будинку загинули 8 людей, 8 травмовані.
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Нагадаємо
Сьогодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 10 людей, травми дістало понад 20.