В Харькове задержали водителя, который сбил коляску с младенцем

"Водитель, сбивший ребенка в коляске, задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым", - говорится в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.