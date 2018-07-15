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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Харькове задержали водителя, который сбил коляску с младенцем

В Харькове задержали водителя, который сбил коляску с младенцем

Киев  •  УНН

 • 27627 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Водителю, который в Харькове сбил на тротуаре коляску в которой находился пятимесячный мальчик, который погиб в результате ДТП, объявлено о подозрении. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"Водитель, сбивший ребенка в коляске, задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым", - говорится в сообщении.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.

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