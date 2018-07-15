У Харкові затримали водія, який збив коляску з немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Водію, який у Харкові збив на тротуарі коляску у якій знаходився п’ятимісячний хлопчик, який загинув у наслідок ДТП, оголошено про підозру. Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“Водія, який збив дитину у колясці, затримано. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За результатами медичного огляду водій виявився тверезим”, — йдеться у повідомлені.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 18.00 на проспекті Гагаріна. 28-річний водій автомобіля “ВАЗ” не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та зачепив коляску, в якій знаходився п’ятимісячний хлопчик. В наслідок аварії дитина отримала травми, не сумісні із життям. Його мати із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку знаходиться у лікарні.