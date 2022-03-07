В Харькове задержали пилота сбитого российского истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Харькове бойцы Национальной гвардии задержали одного из двух пилотов сбитого российского истребителя, который бомбил город. Об этом сообщил председатель Харьковской ВГА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Задержанный российский пилот является заместителем командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже.
"Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", — написал Синегубов.
Российского военного передали для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции Харькова.
Добавим, что пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Сейчас продолжаются его поиски.
Напомним
В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Харькове в течение 6 марта было разрушено или частично разрушено 11 зданий. Под завалами обнаружили тела восьми погибших.