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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Харкові затримали пілота збитого російського винищувача

У Харкові затримали пілота збитого російського винищувача

Київ • УНН

 • 156866 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Харкові бійці Національної гвардії затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача, який бомбив місто. Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

"Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази", — написав Синєгубов.

Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції Харкова.

Додамо, що пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Наразі тривають його пошуки.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілів та повітряних бомбардувань в Харкові протягом 6 березня було зруйновано або частково зруйновано 11 будівель. Під завалами виявили тіла вісьмох загиблих осіб.

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