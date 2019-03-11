В Харькове погиб слесарь при ремонте прорыва трубы

"57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Мужчина получил термические ожоги третьей степени и травму живота.

На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.

Напомним, накануне в Харькове 32-летний строитель во время работы на 10-м этаже новостройки по улице Профессорская, поскользнулся и упал. Мужчина скончался на месте.