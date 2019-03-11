У Харкові загинув слюсар під час ремонту прориву труби
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Харкові, 9 березня, на вулиці Садовій під час ремонту прориву труби загинув 57 річний слюсар, який не впевнився в тому, що перекрита гаряча вода. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“57-річний чоловік знаходився у тепловій камері разом зі своїм напарником. Розраховуючи на те, що гаряча вода в трубі була перекрита, він почав проводити заходи щодо її ремонту. Однак вода не була перекрита і знаходилась під тиском. Трубу прорвало і напір гарячої води прийшовся на 57-річного робітника. Чоловік отримав тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.
Чоловік отримав термічні опіки третього ступеня та травму живота.
На місце події прибула бригада швидкої невідкладної допомоги. Чоловік помер у кареті швидкої.
За даним фактом слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство триває.
Нагадаємо, напередодні у Харкові 32-річний будівельник під час роботи на 10-му поверсі новобудови, що по вулиці Професорська, послизнувся і впав. Чоловік помер на місці.