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В Харькове из жилого дома эвакуировали людей из-за пожара

В Харькове из жилого дома эвакуировали людей из-за пожара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Во время тушения пожара в пятиэтажном жилом доме в Харькове спасены 4 человека, еще 13 были эвакуированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

Так, 11 августа в 2:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме на ул. Аскольдовская, 6в.

По прибытию на место пожара было установлено, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Из-за сильного задымления лестничной клетки, жители квартир верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться.

Боевые расчеты спасателей были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестницам, а также для тушения очага пожара.

Всего пожарными были спасены 4 человека, из них 3 детей, а также эвакуированы 13 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было.

В 03:36 пожар был локализован, а в 04:26 – полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в Полтавской области на пожаре погиб четырехлетний ребенок.

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