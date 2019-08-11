У Харкові з житлового будинку евакуювали людей через пожежу

Так, 11 серпня о 02:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Аскольдівська, 6в.

По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі близько 10 кв.м.

Через сильне задимлення сходової клітини мешканці квартир верхніх поверхів не могли самостійно евакуюватися.

Бойові розрахунки рятувальників були розподілені для рятування мешканців будинку по сходовій клітині та з вікон по автодрабинах, а також для гасіння осередку пожежі.

Всього вогнеборцями було врятовано 4 людини, з них 3 дітей, а також евакуйовано 13 мешканців будинку. Загиблих та потерпілих не було.

О 03:36 пожежу було локалізовано, а о 04:26 – повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Полтавщині на пожежі загинула чотирирічна дитина.