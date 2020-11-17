В Харькове в результате избиения умер режиссер Садовский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Харькове неизвестный избил украинского режиссера и педагога Леонида Садовского, в результате чего мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"71-летний заведующий кафедрой одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице. Информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался.
По данному факту следователем Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.
В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержания.
Как отмечается на официальной странице Харьковского дома актера имени Леся Сердюка прощание с режиссером и педагогом состоится 18 ноября в 12:00 на кладбище №13.
Напомним, в дирекции московского Театра Романа Виктюка 17 ноября сообщили, что режиссер умер в больнице на 85-м году жизни.