Помер режисер Роман Віктюк, який хворів на COVID-19

"Не стало Романа Григоровича Віктюка. Сьогодні, 17 листопада 2020 року, на 85-му році від нас пішов наш Майстер - великий, неперевершений режисер, учитель, геній, глиба, чарівник, який, здавалося б, повинен бути вічно", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що час і місце прощання буде відомо пізніше.

За даними російського агентства ТАСС, 27 жовтня стало відомо, що Віктюк госпіталізований з коронавірусом.

Як повідомляв УНН, раніше на 86 році життя помер актор театру і кіно, народний артист СРСР Армен Джигарханян.

Довідка: Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії. Постановник і виконавець ролей у величезній кількості вистав, переважно в театрах Москви, зокрема, і в театрі свого імені. Відомий епатажністю й оригінальністю.