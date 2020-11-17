Умер режиссер Роман Виктюк, болевший COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает московский Театр Романа Виктюка, передает УНН.
"Не стало Романа Григорьевича Виктюка. Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что время и место прощания будет известно позже.
По данным российского агентства ТАСС, 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.
Как сообщал УНН, ранее на 86 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян.
Справка: Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Советский, украинский, российский театральный актер и режиссер, народный артист Украины, народный артист России. Постановщик и исполнитель ролей в огромном количестве спектаклей, преимущественно в театрах Москвы, в частности, и в театре своего имени. Известный эпатажностью и оригинальностью.