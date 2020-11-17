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У Харкові внаслідок побиття помер режисер Садовський

У Харкові внаслідок побиття помер режисер Садовський

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Харкові невідомий побив українського режисера та педагога Леоніда Садовського, внаслідок чого чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні. Інформація про потерпілого надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги", - сказано у повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік отримав декілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий втратив свідомість. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де 16 листопада помер.

За даним фактом слідчим Московського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув’язнення.

На даний час поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника та його затримання.

Як зазначається на офіційній сторінці Харківського будинку актора імені Леся Сердюка прощання з режисером та педагогом відбудеться 18 листопада о 12:00 на кладовищі №13.

Нагадаємо, у дирекції московського Театру Романа Віктюка 17 листопада повідомили, що режисер помер в лікарні на 85-му році життя.

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