В Харькове определили новый суд, который рассмотрит дело Штепы

"Сегодня Апелляционный суд Харьковской области рассматривал вопрос подсудности уголовного производства по обвинению Нели Штепы. Апелляционный суд принял решение, что следующим судом, который будет рассматривать это производство будет Орджоникидзский районный суд города Харькова. Теперь производство будет направлено в суд, где проведут распределение и новый состав суда назначит первое предварительное заседание", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области.

Предварительно, Октябрьский районный суд Харькова должен рассмотреть ходатайство об аресте Штепы 28 февраля.

Напомним, что 20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

В то же время прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту заведомо неправосудного решения (ст.375, ст.368 УК Украины) относительно замены меры пресечения обвиняемой Штепе вразрез с требованиями ч.5 ст.176 УПК Украины, которая предусматривает исключительно содержания под стражей для подозреваемых в совершении подобных преступлений.

Н.Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.