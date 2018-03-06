У Харкові визначили новий суд, який розгляне справу Штепи
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Судова колегія судей Жовтневого районного суду міста Харкова відмовилася судити екс-мера Слов’янська Нелю Штепу. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
“Сьогодні Апеляційний суд Харківської області розглядав питання підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Нелі Штепи. Апеляційний суд прийняв рішення, що наступним судом, який буде розглядати це виробництво буде Орджонікідзевський районний суд міста Харкова. Тепер виробництво буде направлено в суд, де проведуть розподіл і новий склад суду призначить перше попереднє засідання”, — заявила прес-секретар прокуратури Харківської області.
Попередньо, Жовтневий районний суд Харкова мав розглянути клопотання про арешт Штепи 28 лютого.
Нагадаємо, що 20 вересня Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив запобіжний захід для екс-мера Слов’янська Нелі Штепи з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.
У той же час прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом завідомо неправосудного рішення (ст.375, ст.368 КК України) щодо заміни запобіжного заходу обвинуваченої Штепі врозріз з вимогами ч.5 ст.176 КПК України, яка передбачає виключно утримання під вартою для підозрюваних у скоєнні подібних злочинів.
Н.Штепа затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань зроблені “під дулом автомата”. Їй загрожує довічне ув’язнення.