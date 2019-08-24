В Харькове отметили День Независимости Украины

“Торжественные мероприятия прошли на площади Конституции. Руководители властных структур города и области, представители правоохранительных органов, общественных организаций, духовенства, жители и гости Харькова возложили цветы к монументу Независимости”, — указано в сообщении.

В полиции также заключили: “День Независимости Украины — это не просто день рождения государства, этот праздник памяти о целых поколениях наших предков, которые творили нацию и боролись за государственность. Борьба продолжается и сейчас. Мы обязательно победим, пусть небо над нашей страной всегда будет чистым”.

Напоминаем, от столичного парка Шевченко двинулись участники “Марша защитников Украины”.