У Харкові відзначили День Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України відбулися на площі Конституції у Харкові, пише УНН з посиланням на на пресслужбу Національної поліції в області.
“Урочисті заходи відбулися на площі Конституції. Керівники владних структур міста та області, представники правоохоронних органів, громадських організацій, духовенства, жителі та гості Харкова поклали квіти до монумента Незалежності”, — вказано у повідомленні.
У поліції також підсумували: “День Незалежності України — це не просто день народження держави, це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Боротьба триває і зараз. Ми обов’язково переможемо, нехай небо над нашою країною завжди буде чистим”.
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