Від столичного парку Шевченка рушили учасники "Маршу захисників України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Від парку імені Тараса Шевченка у Києві рушила колона учасників "Маршу захисників України", які влаштували альтернативний Ході гідності захід до Дня Незалежності, передає УНН.
Від Парку Шевченка рушили учасники "Маршу захисників України" - ветерани та військові.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність – 29 серпня.
Як повідомляв УНН, Україна святкує День Незалежності. Урочистості до Дня Незалежності почалися з хвилини мовчання за загиблими героями.