В Харькове в пострадавшие от аварии на теплосетях дома подали отопление
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Харькове в пострадавших от аварии на теплосетях дома восстановили теплоснабжение. Об этом по состоянию на 8:30 понедельника, 26 февраля, заявил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко, передает корреспондент УНН.
"Отопление подано во все жилые дома, пострадавшие от аварии. В некоторых домах идут наладочные работы на внутридомовых системах. Обещают завершить до обеда (13:00). Медгородок работает в штатном режиме", - заявил заместитель губернатора Харьковской области.
Сейчас коммунальщики постепенно восстанавливают теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 80 человек и 22 единицы техники, в том числе от ГСЧС - 40 человек и 13 единиц техники.
Напомним, из-за четырех порывов на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах.