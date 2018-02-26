У Харкові в постраждалі від аварії на тепломережах будинки подали опалення
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Харкові у постраждалих від аварії на тепломережах будинки відновили теплопостачання. Про це станом на 8:30 понеділка, 26 лютого, заявив заступник голови ХОДА Євгеній Шахненко, передає кореспондент УНН.
"Опалення подано в усі житлові будинки, які постраждали від аварії. У деяких будинках йдуть налагоджувальні роботи на внутрішньобудинкових системах. Обіцяють завершити до обіду (13:00). Медмістечко працює в штатному режимі", - заявив заступник губернатора Харківщини.
Наразі комунальники поступово відновлюють теплопостачання до 70 багатоповерхових житлових будинків.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено 80 осіб та 22 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 40 осіб та 13 одиниць техніки.
Нагадаємо, через чотири пориви на тепломережах у Харкові без опалення залишилися житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у двох районах.