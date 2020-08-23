В Харькове в лесопосадке повесилась женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Харькове в лесопосадке было найдено тело женщины, которая вероятно через повешение покончила с жизнью. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Тело 46-летней гражданки, которая 16 августа ушда из дома и находилась в розыске как без вести пропавшая, обнаружили волонтеры в овраге лесопосадки возле проспекта Победы.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 23 августа около 9:50.
На место выезжала следственно-оперативная Шевченковского отдела полиции.
По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством через повешение.
Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Причина смерти гражданки устанавливается.
Напомним, в Днепре покончил с собой сотрудник пенитенциарной службы.