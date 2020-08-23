У Харкові у лісопосадці повісилася жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Харкові у лісопосадці було знайдене тіло жінки, яка ймовірно через повішення покінчила з життям. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.
Тіло 46-річної громадянки, яка 16 серпня пішла з дому та перебувала в розшуку як безвісти зникла, виявили волонтери у яру лісопосадки поблизу проспекту Перемоги.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 23 серпня близько 09:50.
На місце виїжджала слідчо-оперативна Шевченківського відділу поліції.
За попередніми даними, жінка покінчила життя самогубством через повішення.
Її тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Причина смерті громадянки встановлюється.
Нагадаємо, у Дніпрі покінчив з собою співробітник пенітенціарної служби.