В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118794 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117243 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134523 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107722 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109308 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109097 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132008 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130754 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев

В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев

Киев  •  УНН

 • 69304 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев. Все птицы поражены хроническим вирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на группу спасения животных в Харькове в Facebook.

"Попугаев 50 штук. Разного возраста, 3-4 года. Чудом вчера удалось попасть на консультацию к известным в городе орнитологам, к сожалению, новости неутешительные. Все попугаи с этой находки заражены заболеванием "цирковирус" или PBFD. Если коротко: вирусное заболевание опасно только для попугаев, неизлечимое, которое влияет на перья: фолликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови ... Кроме того, у многих сильное переохлаждение (особенно у тех, кто вообще без перьев) ...", - говорится в сообщении.

Сейчас птицы находятся на передержке у жительницы Харькова.

Как сообщалось, в селе Ксаверовка Киевской области спасатели выловили нелетающего лебедя.

Напомним, Команда спасения животных в Киеве за прошлый год спасла около 3 тыс. животных.

Как сообщалось, в Киеве спасли собаку, которую поздно вечером на шоссе сбила машина.

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