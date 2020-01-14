В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев. Все птицы поражены хроническим вирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на группу спасения животных в Харькове в Facebook.
"Попугаев 50 штук. Разного возраста, 3-4 года. Чудом вчера удалось попасть на консультацию к известным в городе орнитологам, к сожалению, новости неутешительные. Все попугаи с этой находки заражены заболеванием "цирковирус" или PBFD. Если коротко: вирусное заболевание опасно только для попугаев, неизлечимое, которое влияет на перья: фолликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови ... Кроме того, у многих сильное переохлаждение (особенно у тех, кто вообще без перьев) ...", - говорится в сообщении.
Сейчас птицы находятся на передержке у жительницы Харькова.
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Напомним, Команда спасения животных в Киеве за прошлый год спасла около 3 тыс. животных.
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