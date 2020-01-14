У Харкові у лісі знайшли 50 хворих папуг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Харкові у лісі знайшли 50 хворих папуг. Всі птахи вражені хронічним вірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на групу Порятунку тварин в Харкові у Facebook.
“Папуг 50 штук. Різного віку, 3-4 років. Дивом вчора вдалося потрапити на консультацію до відомих в місті орнітологів, на жаль, новини невтішні. Всі папуги з цієї знахідки заражені захворюванням „цирковірус“ або PBFD. Якщо коротко: вірусне захворювання небезпечне тільки для папуг, невиліковне, яке впливає на пір’я: фолікули вражені, перо стає ламким, випадає. Іноді з крапельками крові...Крім того, у багатьох сильне переохолодження (особливо у тих, хто взагалі без пір’я)...”, — йдеться в повідомленні.
Наразі птахи знаходяться на перетримці у мешканки Харкова.
Як повідомлялося, в селі Ксаверівка Київської області рятувальники виловили нелітаючого лебедя.
Нагадаємо, Команда порятунку тварин в Києві за минулий рік врятувала близько 3 тис. тварин.
Як повідомлялося, у Києві врятували собаку, яку пізно ввечері на шосе збила машина.