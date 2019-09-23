У Києві врятували собаку, якого збила машина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві врятували собаку, яку пізно ввечері на шосе збила машина. Він отримав травми середньої тяжкості та перебуває в клініці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську групу порятунку тварин у Facebook.
"Пізно ввечері 22 вересня повідомили, що на Столичному шосе машиною була збита собака. На місце виїхав екіпаж патрульної поліції Києва та Команда порятунку тварин.
Прибулі першими на місце поліцейські оперативно перекрили дорогу і перевели собаку в безпечне місце на узбіччя, але через те, що пес від болю виявляв агресію та кусався, поліцейські й очевидці не могли самостійно відвезти його в клініку", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, рятувальники завантажили собаку в переноску і госпіталізували в клініку.
Повідомляється, що пес, ймовірно, зірвався у когось з ланцюга або прив'язі, тому що на нашийнику у нього причеплений карабін і кільце від ланцюга.
"Травми середньої тяжкості - черепно-мозкова травма, забиття грудної клітини та незначні рани лап. Рентген не виявив переломів або сильного внутрішньої кровотечі. Пес залишений в клініці під наглядом лікарів", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області рятувальники врятували корову, що впала до зливної ями у селі Євдокіївка Магдалинівського району.