У Києві врятували собаку, якого збила машина

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві врятували собаку, яку пізно ввечері на шосе збила машина. Він отримав травми середньої тяжкості та перебуває в клініці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську групу порятунку тварин у Facebook.