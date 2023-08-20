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В Харькове трамвай сбил велосипедиста, 77-летний мужчина погиб

В Харькове трамвай сбил велосипедиста, 77-летний мужчина погиб

Киев • УНН

 • 1069771 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. В Харькове в результате аварии с участием трамвая и велосипедиста погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что водитель трамвая двигался на зеленый сигнал светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай.

В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

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