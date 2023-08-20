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У Харкові трамвай збив велосипедиста, 77-річний чоловік загинув

У Харкові трамвай збив велосипедиста, 77-річний чоловік загинув

Київ • УНН

 • 1069771 перегляди

КИЇВ.20 серпня. УНН. У Харкові внаслідок аварії за участі трамвая та велосипедиста загинув 77-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Харківської області, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай.

Внаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

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