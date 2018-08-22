В Харькове прощаются с полицейским, который погиб из-за стрельбы возле мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Харькове сегодня прощаются с патрульным полицейским Дмитрием Кириенко, который погиб в результате стрельбы возле здания городского совета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Панихида по погибшему прошла возле Дворца Культуры ГУНП в Харьковской области, где с ним пришли проститься родные, знакомые и коллеги.
Участок улицы, где проходила панихида, перекрыли, но это никак не повлияло на дорожное движение.
Напомним, 20 августа около 00:37 произошла перестрелка под мэрией Харькова. Мужчина открыл стрельбу у здания харьковской мэрии. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался в больнице. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.