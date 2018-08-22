У Харкові прощаються з поліцейським, який загинув через стрілянину біля мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Харкові сьогодні прощаються з патрульним поліцейським Дмитром Кірієнком, який загинув внаслідок стрілянини біля будівлі міської ради. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.
Панахида за загиблим пройшла біля Палацу Культури ГУНП в Харківській області, де з ним прийшли попрощатися рідні, знайомі та колеги.
Ділянку вулиці, де проходила панахида, перекрили, але це ніяк не вплинуло на дорожній рух.
Нагадаємо, 20 серпня близько 00:37 сталася стрілянина під мерією Харкова. Чоловік відкрив стрілянину біля будівлі харківської мерії. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця. У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер у лікарні. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані. У загиблого залишилися дружина та дворічна донька.