В Харькове прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ.18 сентября. УНН. В Харькове раздалась серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом ударом центральная часть города, передает УНН.
Детали
В соцсетях харьковчане пишут о трех мощных взрывах. Один прозвучал около 23:06, еще два около 23:16 и 23:20. В Харькове и Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Находиться в укрытиях до отбоя тревоги призвал руководитель обладминистрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что российская армия наносит по Харькову удары.
"По предварительной информации, под ударом центральная часть города", - написал городской голова Игорь Терехов.
В то же время, мониторинговые группы пишут об ударе С-300.
Обновление
По предварительной информации Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. По состоянию на 23.44 – без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется.
Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке.
Напомним
Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли два района Харьковской области: повреждены дома, грузовой кран