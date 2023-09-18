У Харкові пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ.18 вересня. УНН. У Харкові пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом центральна частина міста, передає УНН.
Деталі
У соцмережах харків'яни пишуть про три потужні вибухи. Один пролунав близько 23:06, ще два близько 23:16 та 23.20. У Харкові та Харківській області оголошена повітряна тривога.
Перебувати в укриттях до відбою тривоги закликав керівник обладміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що російська армія завдає по Харкову ударів.
"За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", — написав міський голова Ігор Терехов.
Водночас моніторингові групи пишуть про удар С-300.
Оновлення
За попередньою інформацією Олега Синєгубова, окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Станом на 23.44 - без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється.
Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.
Додамо
Окупанти минулої доби обстріляли два райони Харківщини: пошкоджені будинки, вантажний кран