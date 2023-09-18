Окупанти минулої доби обстріляли два райони Харківщини: пошкоджені будинки, вантажний кран
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби, 17 вересня, обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Унаслідок атак ворога пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та вантажний кран, пише УНН з посиланням на сторінку голови Харківської області Олега Синєгубова у Telegram.
Цитата
"Протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів... За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у селі Петропавлівка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран, у селі Подоли - приватний житловий будинок. Також, унаслідок обстрілу Куп’янська зазнали пошкоджень два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
Крім цього, минулої ночі, близько опівночі, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду.
Нагадаємо
Харківська обласна прокуратура 17 вересня повідомила, що російські окупати у неділю в обід обстріляли селище Подоли Куп‘янського району Харківщини, влучили в багатоквартирний будинок.