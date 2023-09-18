Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли два района Харьковской области: повреждены дома, грузовой кран
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 17 сентября, обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В результате атак врага повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и грузовой кран, пишет УНН со ссылкой на страницу главы Харьковской области Олега Синегубова в Telegram.
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"За прошедшие сутки под огнем врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов... За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в селе Петропавловка Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран, в селе Подолы - частный жилой дом. Также, в результате обстрела Купянска были повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар.
Кроме этого, минувшей ночью, около полуночи, российские оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района. Повреждены дом и хозяйственная постройка.
Напомним
Харьковская областная прокуратура 17 сентября сообщила, что российские оккупанты в воскресенье в обед обстреляли поселок Подолы Купянского района Харьковской области, попали в многоквартирный дом.