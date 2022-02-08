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В Харькове начали испытания модернизированного танка Т-64БВ образца 2022 года

В Харькове начали испытания модернизированного танка Т-64БВ образца 2022 года

Киев • УНН

 • 34585 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию боевого танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна Укроборонпром, передает УНН.

Цитата

“Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожение огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, специалисты предприятия во время проведения капитального ремонта и модернизации на заказ Министерства обороны Украины танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, протикумулятивними кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

“Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции на замену старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО”, — заявил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Напомним

В Одесской области возле села Тузлы Белгород-Днестровского района испытывали опытные образцы вооружения.

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