В Харькове начали испытания модернизированного танка Т-64БВ образца 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию боевого танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна Укроборонпром, передает УНН.
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“Эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил Украины и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожение огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, специалисты предприятия во время проведения капитального ремонта и модернизации на заказ Министерства обороны Украины танк оснастили новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, протикумулятивними кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.
“Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции на замену старым советским. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО”, — заявил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.
Напомним
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