В Харькове горел склад
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Харькове пожар охватил складское здание, ведутья работы по ее устранению, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
Отмечается, что 6 мая в 06:05 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.
"К месту происшествия были направлены 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах 25 спасателей. На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1000 кв.м. Огонь успел охватить почти весь состав, в котором хранились мебель и их элементы, а также 6 единиц колесной техники", - сообщили в пресс-службе.
В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар, сейчас идет его ликвидация.
Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
Напомним, в Николаеве подожгли свалку, на которой погиб ребенок.