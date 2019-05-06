У Харкові палав склад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Харкові пожежа охопила складську будівлю, ведутья роботи з її усунення, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС області.
Зазначається, що 6 травня о 06:05 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що охопила одноповерхову складську будівлю за адресою: Харків, проїзд Кільцевий 1а.
"До місця події було направлено 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах 25 рятувальників. На момент прибуття рятувальних підрозділів площа горіння склала близько 1000 кв.м. Вогонь встиг охопити майже весь склад, у якому зберігались меблі та їхні елементи, а також 6 одиниць колісної техніки", - повідомили у прес-службі.
О 07:25 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, наразі триває її ліквідація.
Причина пожежі, збитки та обставини виникнення загоряння встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому загинула дитина.