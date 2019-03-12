В Харькове неизвестный подстрелил мужчину возле жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Харькове неизвестный вечером 11 марта подстрелил мужчину из огнестрельного оружия рядом с жилым домом. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
ЧП произошло на Московском проспекте около девяти вечера. Неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1989 года рождения. Пострадавший получил ранение грудной клетки с которым был госпитализирован в реанимацию.
Нападающий с места происшествия сразу скрылся.
Открыто уголовное производство за покушение на убийство. Обстоятельства и мотивы устанавливаются.
Как сообщал УНН, 9 марта в Московском районе Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу.