В Харькове неизвестный подстрелил мужчину возле жилого дома

ЧП произошло на Московском проспекте около девяти вечера. Неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1989 года рождения. Пострадавший получил ранение грудной клетки с которым был госпитализирован в реанимацию.



Нападающий с места происшествия сразу скрылся.



Открыто уголовное производство за покушение на убийство. Обстоятельства и мотивы устанавливаются.



Как сообщал УНН, 9 марта в Московском районе Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу.