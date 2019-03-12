У Харкові невідомий підстрелив чоловіка біля житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові невідома ввечері 11 березня підстрелив чоловіка з вогнепальної зброї поряд із житловим будинком. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася на Московському проспекті близько дев’ятої вечора. Невідомий здійснив декілька пострілів у чоловіка 1989 року народження. Потерпілий отримав поранення грудної клітини з яким його було госпіталізовано до реанімації.
Нападник з місця події одразу втік.
Відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство. Обставини та мотиви встановлюються.
Як повідомляв УНН, 9 березня у Московському районі Харкова нетверезий чоловік вчинив стрілянину.