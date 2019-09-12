В Харькове на взятке в 50 тыс. грн поймали следователя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Следователи ГБР разоблачили заместителя начальника одного из отделов ГУ НП в Харьковской области на вымогательстве у защитника обвиняемого. Об этом сообщает УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, требовал от защитника обвиняемого 2000 долларов США. За эти деньги полицейский обещал не возражать против заключения соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве на взятке в 35 тыс. грн поймали следователя.