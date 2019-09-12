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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106677 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119422 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111036 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117249 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123453 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149984 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Харькове на взятке в 50 тыс. грн поймали следователя

В Харькове на взятке в 50 тыс. грн поймали следователя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Следователи ГБР разоблачили заместителя начальника одного из отделов ГУ НП в Харьковской области на вымогательстве у защитника обвиняемого. Об этом сообщает УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, требовал от защитника обвиняемого 2000 долларов США. За эти деньги полицейский обещал не возражать против заключения соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на взятке в 35 тыс. грн поймали следователя.

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