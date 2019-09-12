У Харкові на хабарі в 50 тис. грн спіймали слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Слідчі ДБР викрили заступника начальника одного із відділів ГУ НП в Харківській області на вимаганні коштів у захисника обвинуваченого. Про це повідомляє УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
"Правоохоронець, який виконував обов’язки начальника слідчого відділу, вимагав від захисника обвинуваченого 2000 доларів США. За ці гроші поліцейський обіцяв не заперечувати укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим у кримінальному провадженні щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчого затримали одразу після одержання ним неправомірної вигоди. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві на хабарі в 35 тис. грн спіймали слідчого.