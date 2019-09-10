У Києві на хабарі в 35 тис. грн спіймали слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Співробітники прокуратури Києва спільно з ДБР викрили на хабарництві слідчого Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Правоохоронець вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 35 000 грн за повернення техпаспорта на мотоцикл, раніше вилученого в межах кримінального провадження щодо виготовлення та використання підробленого документу, яке він розслідував”, — йдеться в повідомленні прокуратури.
Зазначається, що слідчого затримали одразу після одержання ним неправомірної вигоди. Предмет хабара було вилучено в службовому кабінеті правоохоронця. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині депутат вимагав хабар у розмірі 15 тис. доларів за оренду земельної ділянки.