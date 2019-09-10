На Миколаївщині депутат вимагав хабар у розмірі 15 тис. доларів за оренду земельної ділянки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. На Миколаївщині місцевий депутат вимагав хабар у розмірі 15 тис. доларів за передачу в оренду земельної ділянки площею 200 кв м. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент захисту економіки національної поліції України, передає УНН.
“Встановлено, що 15 тис. доларів США хабаря вимагались за передачу в оренду земельної ділянки площею 200 м.кв. на території одного з міст області. До незаконної схеми посадовець залучив посередника”, — йдеться у повідомленні.
Так, 9 вересня, депутата та посередника було затримано одразу після одержання 15 тис. доларів США неправомірної вигоди.
“Наразі проводяться невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, підполковника Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби затримали за отримання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис грн.