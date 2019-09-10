В Николаевской области депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов за аренду земельного участка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На Николаевщине местный депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов за передачу в аренду земельного участка площадью 200 кв м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент защиты экономики национальной полиции Украины, передает УНН.
“Установлено, что 15 тыс. долларов США взятки требовались за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м.кв. на территории одного из городов области. К незаконной схемы чиновник привлек посредника”, — говорится в сообщении.
Так, 9 сентября, депутата и посредника задержали сразу после получения 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
“В настоящее время проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы задержали за получение неправомерной выгоды в размере 71 тыс грн.