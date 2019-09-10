В Киеве на взятке в 35 тыс. грн поймали следователя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сотрудники прокуратуры Киева совместно с ГБР разоблачили во взяточничестве следователя Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 35 тыс. грн за возвращение техпаспорта на мотоцикл, ранее изъятый в рамках уголовного производства по изготовлению и использованию поддельного документа, которое он расследовал", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Предмет взятки был изъят в служебном кабинете правоохранителя. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Николаевской области депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов за аренду земельного участка.