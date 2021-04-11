В Харькове мотоциклист попал в ДТП: транспорт разыскивает киевская полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харькове мотоциклист попал в ДТП, где снес ограждение. В отделе коммуникации полиции Харьковской области заявляют, что транспорт находится в розыске за подразделением полиции города Киева. Об этом пишет УНН.
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Авария произошла 11 апреля на улице Генерала Удовиченко.
На месте происшествия полицейские установили, что 28-летний водитель мотоцикла «Yamaha» совершил наезд на ограждение. Пострадавшего с повреждениями руки и шеи доставили в больницу. В ходе проверки полицейские выяснили, что мотоцикл находится в розыске в Киеве.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Харьковского районного управления № 1. Решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом Украины.
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